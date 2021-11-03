Kurukshetra News: साइकिलिंग में लक्की द्वितीय और जतिन तृतीय

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कार्यक्रमों का विवरण

प्रधानाचार्य सविता देवी ने साइकिलिंग प्रतियोगिता में उपलब्धि हासिल करने वाले लक्की और जतिन को बधाई दी। विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने भी दोनों विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। मनजीत सिंह ने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर विद्यालय परिसर में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। नन्हे विद्यार्थियों ने श्रीकृष्ण और राधा का रूप धारण कर प्रस्तुतियां दीं।

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कुरुक्षेत्र। जगत गुरु ब्रह्मानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। इसमें जन्मदिन समारोह, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और खेल कार्यक्रम शामिल थे। साइकिलिंग प्रतियोगिता में विद्यालय के लक्की ने दूसरा और जतिन ने तीसरा स्थान प्राप्त कर मेडल जीते। कक्षा नौवीं की छात्राएं जानवी और नंदिनी ने श्रीकृष्ण संग्रहालय में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में भी भाग लिया। विद्यालय ने विद्यार्थियों रियांश और निमृत का जन्मदिन भी विशेष रूप से मनाया। विद्यालय परिवार ने दोनों विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं और उन्हें अनुशासन तथा निरंतर प्रगति के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के मुखिया जसमेर सिंह ने कहा कि शिक्षा के साथ सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत और लगन से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।