रोहतक, पानीपत, कुरुक्षेत्र में बार चुनाव: महिला उप प्रधान पद पहली बार आरक्षित, देर शाम तक परिणाम आने की उम्मीद
जिला बार में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए महिला उप प्रधान का नया पद बनाया गया है। रोहतक में इस पद के लिए छह महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। पानीपत में पहली बार दो पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
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जिला बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को रोहतक, पानीपत और कुरुक्षेत्र में उत्साहपूर्ण माहौल में हुए। अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद की। इस बार महिलाओं के लिए नए पद आरक्षित किए गए, जिससे चुनावी मुकाबला और रोचक हो गया। मतदान सुबह आठ बजे शुरू हुआ और देर शाम तक परिणाम आने की उम्मीद है।
रोहतक में 3245 वकील मतदान कर रहे हैं। सुबह 11 बजे तक 30 फीसदी वोट डाले जा चुके थे। पानीपत बार एसोसिएशन में 2525 मतदाता हैं, जहां पहले दो घंटे में 10 फीसदी से अधिक मतदान हुआ। कुरुक्षेत्र में 375 महिलाओं सहित 2238 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी कर्ण सिंह पानू (पानीपत) और विनय मोहन आश्री (कुरुक्षेत्र) ने शांतिपूर्ण मतदान की जानकारी दी। सभी स्थानों पर ईवीएम से मतदान कराया जा रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं।
महिला पदों का आरक्षण
जिला बार में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए महिला उप प्रधान का नया पद बनाया गया है। रोहतक में इस पद के लिए छह महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। पानीपत में पहली बार दो पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें महिला उप प्रधान के दो पद और सह सचिव का पद शामिल है। कुरुक्षेत्र में भी बार कौंसिल ने पहली बार उपप्रधान पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित किया है। यहां आरती अग्रवाल और मंजू रानी इस पद के लिए मैदान में उतरी हैं।
रोहतक और पानीपत में चुनावी स्थिति
रोहतक में प्रधान पद के लिए पहली बार छह प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें दीपक हुड्डा, दीपक भारद्वाज, हरिस्वरूप हुड्डा, रजनीश हुड्डा, उमेश भारद्वाज और तेजबीर कुंडू शामिल हैं। पूर्व प्रधान अरविंद श्योराण और दीपक कुंडू ने आखिरी समय में नाम वापस ले लिया था। पानीपत में प्रधान पद के चार प्रत्याशियों सहित सभी छह पदों के लिए 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अधिवक्ता सुबह आठ बजे से ही पूरे जोश के साथ मतदान करने पहुंच रहे हैं।
कुरुक्षेत्र में प्रमुख मुकाबले
कुरुक्षेत्र में महासचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। इस पद के लिए आलोक शर्मा, साहिल मंगला और विक्रम सिंह मैदान में हैं। अन्य पदों पर सहदेव राढान और विक्रम शर्मा पैनल के प्रत्याशी आमने-सामने हैं। प्रधान पद के लिए सहदेव राढान और विक्रम शर्मा प्रमुख प्रत्याशी हैं। उपप्रधान पद के लिए प्रवीण चोपड़ा और सतपाल सिंह, जबकि संयुक्त सचिव के लिए गुलशन कुमार और जितेंद्र चौहान मैदान में हैं। खजांची पद पर पीयूष गोयल और ऋत्विक, तथा लेडी एग्जिक्यूटिव पद पर अन्नू और रजनी चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव 21 ईवीएम से कराया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है।
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