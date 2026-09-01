कुरुक्षेत्र में भड़के सफाई कर्मचारी, नगर परिषद कार्यालय में घुसे सफाई दरोगाओं के साथ की धक्का-मुक्की

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नगर परिषद कार्यालय पर धरना दे रहे सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूकने के बाद परिषद कार्यालय में घुस गए, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ मिली भगत का आरोप लगाते हुए सफाई दरोगाओं के साथ धक्का मुक्की की। करीब आधा घंटा तक जमकर हंगामा हुआ और बाद में पुलिस पहुंची तो स्थिति को काबू किया। मामला इतना बढ़ गया कि धक्का मुक्की मारपीट में भी बदल गई और सूचना मिलने पर थाना कृष्णा गेट प्रभारी नरेश कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामला शांत करवाया। बाद में आरोपी महिला सफाई कर्मचारियों के खिलाफ सफाई दरोगाओं ने पुलिस को शिकायत भी दी। महिला सफाई कर्मचारियों का आरोप था कि दरोगा बनारसी, राजेंद्र कुमार, सत्यवान मैं उनके आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और अधिकारियों से मिली भगत कर आंदोलन को कमजोर करने में लगे हैं। इसी मंशा के साथ ही वे अधिकारियों के पास कार्यालय में आए हुए थे जिसका विरोध किया तो वह हंगामा पर उतर आए। उधर, सफाई दरोगाओं ने आरोप लगाया कि वे निजी काम से कार्यालय में आए हुए थे और उनके साथ बेवजा है मारपीट की गई है। पूरे घटनाक्रम के दौरान नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार भी अपने कार्यालय में मौजूद थे। थाना प्रभारी नरेश कुमार का कहना है कि शिकायत के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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