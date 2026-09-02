Kurukshetra News: बाबैन अनाज मंडी एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन

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बाबैन। अनाज मंडी एसोसिएशन की एक बैठक मंडी प्रधान विनोद सिंगला के कार्यालय में हुई, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। विनोद सिंगला ने बताया कि लाभ सिंह अंटाल अध्यक्ष, सुरेश सैनी, राजेश कुमार छलोंदी और अवतार सिंह नारंग उपप्रधान नियुक्त हुए। कीमती लाल खुराना व कृष्ण लाल मक्कड़ संरक्षक, जितेंद्र गर्ग व बलिहार सिंह सलाहकार बने। धर्मबीर सुनारियों को सचिव, सोनू सैनी व विशाल कालड़ा को सहसचिव तथा महेश कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी में नीरज कुमार सहित 12 सदस्य भी शामिल किए गए। मंडी प्रधान विनोद सिंगला ने कहा कि नई कार्यकारिणी आढ़तियों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करेगी। यह अनाज मंडी के विकास, व्यापारियों की सुविधाओं और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेगी।