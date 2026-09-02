Kurukshetra News: संशोधित- नमो क्रिकेट लीग में 3200 टीमें में 50 हजार खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

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रणधीर काजल के मुताबिक इस ऐतिहासिक लीग में 3200 टीमें भाग लेंगी और हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तरप्रदेश से 50,000 से ज्यादा खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। यह अब तक की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में से एक होगी। प्रतियोगिता के तहत प्रथम पुरस्कार में 21 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार में 11 लाख रुपए, तृतीय पुरस्कार में पांच लाख और चतुर्थ पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे।उन्होंने कहा कि जोनल स्तर पर जोनल टीम विजेता को 31,000 हजार रुपए, जोनल टीम रनर-अप को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। मैन ऑफ द मैच पुरस्कार के तहत हर मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कार, मोटरसाइकिल, लैपटॉप और आईफोन जैसे शानदार पुरस्कार दिए जाएंगे। लीग ब्लॉक स्तर पर शुरू होगी और जोन व स्टेट तक पहुंचेगी।उन्होंने कहा कि नमो क्रिकेट लीग सिर्फ एक क्रिकेट प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं को खेल, अनुशासन, एकता और स्वस्थ जीवनशैली की ओर प्रेरित करने का एक संकल्प है। खेल के मैदान से नशे के खिलाफ अभियान के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखना ही लीग का प्रमुख लक्ष्य है। इस लीग के माध्यम से युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और भारत को नशामुक्त, स्वस्थ और विजयी बनाएं। इच्छुक टीमें और खिलाड़ी वेबसाइट नमो क्रिकेट लीग डाट काॅम पर रजिस्टर कर सकते हैं।