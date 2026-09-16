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Gharaunda: Youth dies, companion injured in collision between a scooter and a car near Bastara Toll; traffic jam on the highway.
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घरौंडा: बसताड़ा टोल के पास स्कूटी-कार की टक्कर में युवक की मौत, साथी घायल; हाईवे पर लगा जाम
घरौंडा। बसताड़ा टोल टैक्स के पास एक बड़ा हादसा हो गया। जिसमें एक युवक की जान चली गई है दूसरा उसका साथी बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे पुलिस ने करनाल सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। बुधवार को दोपहर बाद बसताड़ा टोल टैक्स के पास एक स्कूटी चालक गलत दिशा से पानीपत की ओर जा रहा था। पानीपत से करनाल की ओर जा रही एक कार से स्कूटी टकरा गई। बताया जा रहा है कि जब हादसा हुआ तो कार को भी पीछे से एक स्कॉर्पियो भी टक्कर मारी। घटना के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जाम खुलवाया।
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