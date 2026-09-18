करवाचौथ : उपहार में दिखेगा आपका अक्स

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ग्राहक अपनी पसंद के रंग, डिजाइन, नाम और फोटो के अनुसार सामान तैयार करवा सकते हैं। स्टार्टअप संचालिका अनु ने बताया कि वह तीन साल से घर से स्टार्टअप चला रही हैं। शुरुआत में उन्होंने छोटे स्तर पर कस्टमाइज्ड सामान बनाना शुरू किया था। धीरे-धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से उनके ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई।अनु अब करवा चौथ के लिए विशेष कलेक्शन तैयार कर रही हैं। उन्होंने त्योहार से पहले ही थालियों और कस्टमाइज्ड फ्रेम के डिजाइन बनाने शुरू कर दिए हैं।स्टार्टअप संचालिका नेहा ने बताया कि उन्होंने घर से ही कस्टमाइज्ड गिफ्ट और डेकोरेशन का काम शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने परिचितों के लिए सामान तैयार किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर उत्पादों की तस्वीरें डालकर ऑर्डर लेने लगीं। नेहा के अनुसार, ग्राहक अब बाजार में मिलने वाले सामान्य सामान के बजाय अपनी पसंद के अनुसार तैयार करवाए गए सामान को अधिक पसंद कर रहे हैं।त्योहारों के लिए विशेष कलेक्शनयुवतियां करवाचौथ के लिए सजावटी पूजा थाली, करवा सेट और गिफ्ट पैक भी बना रही हैं। पति-पत्नी के नाम वाले फोटो फ्रेम और छोटे डेकोरेशन आइटम भी तैयार किए जा रहे हैं। अभी से कुछ ऑर्डर मिल चुके हैं और नए डिजाइन भी लगातार बनाए जा रहे हैं। यह व्यक्तिगत स्पर्श ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है।