Karnal News: कार की टक्कर से बेटे के बाद पिता ने भी तोड़ा दम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:25 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
करनाल। नेशनल हाईवे-44 पर बसताड़ा टोल के पास बुधवार को हुए सड़क हादसे में पुत्र के बाद पिता की भी मौत हो गई। मेरठ निवासी मोहम्मद जफर और उसका 15 वर्षीय बेटा मोहम्मद आरश स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे।
पानीपत से करनाल की ओर जा रही स्कॉर्पियो ने पहले आगे चल रही अर्टिगा कार को पीछे से टक्कर मारी और इसके बाद स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आरश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल जफर को उपचार के लिए अर्पणा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान जफर ने भी दम तोड़ दिया। वीरवार को पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए गए। संवाउ
विज्ञापन
पानीपत से करनाल की ओर जा रही स्कॉर्पियो ने पहले आगे चल रही अर्टिगा कार को पीछे से टक्कर मारी और इसके बाद स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आरश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल जफर को उपचार के लिए अर्पणा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान जफर ने भी दम तोड़ दिया। वीरवार को पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए गए। संवाउ
विज्ञापन