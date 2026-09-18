Karnal News: अंडर-17 में झज्जर की नियति ने करनाल की खुशी को हराया

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प्रतियोगिता के दूसरे दिन अंडर-17 वर्ग में करनाल की खुशी समेत अलग-अलग जिलों की खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले।







40 किलोग्राम में जींद की मन्नत ने रोहतक की सिमरन को हराया। 44 किलोग्राम में गुरुग्राम की तन्वी ने अंबाला की सोनाली को हराया। 48 किलोग्राम में सोनीपत की दिशा ने पंचकूला की इस्साना को पराजित किया। 50 किलोग्राम में गुरुग्राम की कविता ने झज्जर की इशिका को हराया। 52 किलोग्राम में हिसार की यशिका ने चरखी दादरी की संवि को पराजित किया। 54 किलोग्राम में रेवाड़ी की साक्षी ने रोहतक की पायल को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। विज्ञापन

प्रतियोगिता के दूसरे दिन अंडर-17 वर्ग में करनाल की खुशी समेत अलग-अलग जिलों की खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले।40 किलोग्राम में जींद की मन्नत ने रोहतक की सिमरन को हराया। 44 किलोग्राम में गुरुग्राम की तन्वी ने अंबाला की सोनाली को हराया। 48 किलोग्राम में सोनीपत की दिशा ने पंचकूला की इस्साना को पराजित किया। 50 किलोग्राम में गुरुग्राम की कविता ने झज्जर की इशिका को हराया। 52 किलोग्राम में हिसार की यशिका ने चरखी दादरी की संवि को पराजित किया। 54 किलोग्राम में रेवाड़ी की साक्षी ने रोहतक की पायल को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।

कैथल। आरकेएसडी खेल स्टेडियम में चल रही राज्य स्तरीय स्कूली महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में वीरवार को देर रात तक सेमीफाइनल मुकाबले हुए। अंडर-17 वर्ग में करनाल की खुशी को 42 किलोग्राम भार वर्ग में झज्जर की नियति ने हराया। वहीं अंडर-19 वर्ग में कैथल की निशिता, पायल, नैंसी और याशी ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई। शुक्रवार को अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग के फाइनल मुकाबले होंगे।