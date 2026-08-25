{"_id":"6a8d4bda8517f8d29b0b6d71","slug":"video-patwaris-protest-continues-in-jind-resentment-expressed-over-flaws-in-the-new-portal-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"जींद में पटवारियों का धरना जारी, नए पोर्टल की खामियों पर जताया रोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजस्व विभाग के नए पोर्टल में तकनीकी खामियों और डिजिटल फसल सर्वेक्षण की अव्यवहारिक प्रक्रिया के विरोध में राजस्व पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन का सांकेतिक धरना मंगलवार को भी जारी रहा। पटवारी और कानूनगो पटवार भवन में एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। धरने के कारण जिले में राजस्व से जुड़े कई काम प्रभावित होने से आमजन को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। पिछले सप्ताह वीरवार से पटवारियों के आंदोलन के कारण इंतकाल और डोमिसाइल पर हस्ताक्षर करवाने के लिए उन्हें पटवार भवन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि जरूरी दस्तावेजों का काम समय पर नहीं हो पा रहा है। जिला प्रधान सर्वेश पटवारी, सचिव विकास पटवारी और राज्य कोषाध्यक्ष सन्नी पटवारी ने बताया कि जमाबंदी और इंतकाल के लिए शुरू किए गए नए पोर्टल में रिकॉर्ड संबंधी अनियमितताओं के साथ तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं। इससे कर्मचारियों के साथ आमजन को भी परेशानी हो रही है। राज्य कोषाध्यक्ष सन्नी पटवारी ने कहा कि ई-गिरदावरी के साथ डिजिटल फसल सर्वेक्षण भी कराया जाना है, लेकिन कर्मचारियों को टैब उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। एसोसिएशन ने नए पोर्टल की खामियां दूर करने, ऑटो म्यूटेशन में गलत इंतकाल दर्ज होने पर आईटी विभाग की कानूनी जिम्मेदारी तय करने, तहसीलों में कंप्यूटर सिस्टम और सर्वेक्षण के लिए टैब उपलब्ध कराने तथा डिजिटल फसल सर्वेक्षण निजी एजेंसी से कराने की मांग की। आंदोलन के चलते जिलेभर में इंतकाल, डोमिसाइल और गिरदावरी का काम प्रभावित है।

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