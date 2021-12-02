Jind News: खाली सीटें भरने के लिए फिजिकल काउंसलिंग कल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जींद। सरकारी, एडेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों और राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में दाखिले से वंचित विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है।उच्चतर शिक्षा विभाग ने पीजी कक्षाओं में खाली सीटों को भरने के लिए संशोधित दाखिला शेड्यूल जारी किया है।विभाग की ओर से 27 अगस्त को जारी पत्र के अनुसार अब खाली सीटों पर फिजिकल काउंसलिंग के माध्यम से दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को दाखिले का एक और अवसर मिलेगा। इससे उन विद्यार्थियों को लाभ होगा जिन्हें पहली काउंसलिंग में सीट नहीं मिल सकी या किसी कारणवश वे निर्धारित समय में दाखिला नहीं ले पाए।विभाग के अनुसार पहली काउंसलिंग की अंतिम मेरिट सूची 24 अगस्त को जारी की जा चुकी है। इसके बाद चयनित विद्यार्थियों के लिए फीस जमा कराने की प्रक्रिया 25 से 28 अगस्त तक चलेगी। खाली सीटों को भरने के लिए 29 अगस्त को फिजिकल काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।इसी दिन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, जिसके माध्यम से विद्यार्थी नए सिरे से पंजीकरण करने के साथ आवश्यक संशोधन भी कर सकेंगे।