फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Jind News ›   Jind: Attackers pelted stones at a judge's house, smashing car windows, and fled with a relative's SUV.

जींद: जज के घर पथराव कर कार के शीशे तोड़े, रिश्तेदार की एसयूवी लेकर फरार हुए हमलावर

Tue, 13 Oct 2026 11:01 PM IST
सुधीर शर्मा
Sudhir Sharma सुधीर शर्मा
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:01 PM IST
Jind: Attackers pelted stones at a judge's house, smashing car windows, and fled with a relative's SUV.
जींद। शहर के सेक्टर-8 में रविवार तड़के सिविल जज-कम-ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) योगेश कौशिक के आवास पर हमला करने और वाहन चोरी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि अज्ञात हमलावरों ने घर पर पत्थर फेंके, कार के शीशे तोड़ दिए और एक रिश्तेदार की एसयूवी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। न्यायिक अधिकारी के पिता सतीश कौशिक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध वारदात से पहले गली में तीन बार चक्कर लगाते दिखाई दिए। इसके बाद घर पर पथराव किया गया और कार के शीशे तोड़ दिए गए। हमलावर उनके एक रिश्तेदार की एसयूवी लेकर मौके से फरार हो गए। सतीश कौशिक के अनुसार, हमलावरों ने उनके घर को ही निशाना बनाया। उन्होंने मामले की गहन जांच कराने और क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। हमलावरों ने आवास पर तोड़फोड़ की और वाहन को नुकसान पहुंचाया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने वाले कौन थे और इसके पीछे क्या वजह रही। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई। आसपास के कैमरों की फुटेज खंगाली जा चुकी है, जिनमें संदिग्ध नजर आ रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। --आशीष कुमार, प्रभारी, सिविल लाइन पुलिस थाना जींद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

भैरवगढ़ जेल का कारनामा: महिलाओं के कपड़े पहनाकर पुरुष कैदियों से करवाया गरबा, जेल अधीक्षक ने दिया ये जवाब

Shame at Bhairavgarh Jail: Male Inmates Dressed as Women Forced to Perform Garba, Video Viral
Madhya Pradesh
13 Oct 2026

सांबा में बारिश का कहर: बकरियों को बचाने नाले में कूदी महिला, 20 से ज्यादा बकरियां बहीं

Woman jumps into drain to save goats
Jammu
13 Oct 2026

जम्मू-कश्मीर: खड़ा मदाना स्कूल को मिलेगी नई इमारत, 4.75 करोड़ से बनेगा अतिरिक्त भवन

Khada Madana School to get a new building
Jammu
13 Oct 2026

जम्मू: सांबा के चलाडियां में पलटी मिनी बस, पांच घायल; एक की हालत गंभीर

Mini-bus overturns in Samba's Chaladian
Jammu
13 Oct 2026

जसरोता में विकास की सौगात: 14.91 करोड़ की सड़क-पानी परियोजनाओं की शुरुआत

Development boost for Jasrota
Kathua
13 Oct 2026
विज्ञापन

कठुआ: बनी डिग्री कॉलेज में बनेगा 50 बिस्तरों वाला गर्ल्स हॉस्टल, पांच करोड़ होंगे खर्च

50-bed girls' hostel to be built at Bani Degree College
Kathua
13 Oct 2026

जम्मू-कश्मीर: टनल से सफर हुआ आसान, लेकिन खस्ताहाल सड़क से ग्रामीण परेशान

Villagers troubled by dilapidated road
Kathua
13 Oct 2026
विज्ञापन

जम्मू: पंजाबी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग, पौनी में सिख समुदाय ने निकाली रैली

Demand for granting official language status to Punjabi
Jammu
13 Oct 2026

शहीद नगर में निर्माणाधीन इमारत की शटरिंग गिरी

Shuttering of an under construction building collapsed in Shaheed Nagar
Ghaziabad
13 Oct 2026

गोरखपुर: रास्ता बंद होने से चटोरी गली का कारोबार 60% तक घटा

Chatori Gali Traders to Shut Shops on Wednesday Over Blocked Access and Business Losses
Gorakhpur
13 Oct 2026

त्योहारों पर खाद्य विभाग अलर्ट: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दुकान पर छापा, कुट्टू के आटे के लिए सैंपल

Food Department on alert in Faridabad over suspected adulteration Kuttu flour samples collected
Faridabad
13 Oct 2026

अयोध्या : अलग-अलग दुर्घटनाओं में दो युवक और महिला की गई जान, परिवारों में मचा कोहराम

अयोध्या : अलग-अलग दुर्घटनाओं में दो युवक और महिला की गई जान, परिवारों में मचा कोहराम
Ayodhya
13 Oct 2026

VIDE: टोल बचाने के लिए सीर गोवर्धनपुर से डंपर ले जाने का आरोप, प्रदर्शन

VIDE: Allegation of driving a dumper from Seer Govardhanpur to avoid toll; protest held
Varanasi
13 Oct 2026

बंगाणा: हटली स्कूल में विद्यार्थियों को तनावमुक्त रहने के दिए टिप्स, मनोचिकित्सक डॉ. शीतल वर्मा ने किया जागरूक

Students at Hatli School given tips on staying stress-free; Psychiatrist Dr. Sheetal Verma raises awareness.
Una
13 Oct 2026

VIDEO: मुख्यमंत्री की सभा के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में तैयारियां

VIDEO: Preparations underway at Sampurnanand Sanskrit University for the Chief Minister's meeting
Varanasi
13 Oct 2026

कुंवर नगर-बाबा कॉलोनी के लोगों ने सड़क के लिए किया प्रदर्शन

कुंवर नगर-बाबा कॉलोनी के लोगों ने सड़क के लिए किया प्रदर्शन
Aligarh
13 Oct 2026

एमएमआईएस के कूडो खिलाड़ियों ने जीता ओवरऑल खिताब

MMIS Kudo players won the overall title.
Ambala
13 Oct 2026

VIDEO: सड़क किनारे लकड़ी के बोटे रखे, हादसे का खतरा, अतिक्रमण से लग रहा जाम, स्कूली बच्चों को आने-जाने में परेशानी

VIDEO: सड़क किनारे लकड़ी के बोटे रखे, हादसे का खतरा, अतिक्रमण से लग रहा जाम, स्कूली बच्चों को आने-जाने में परेशानी
Ayodhya
13 Oct 2026

रतिया : चार हजार रुपये की रिश्व लेते हुए रजिस्ट्री क्लर्क गिरफ्तार

Ratia: Registry clerk arrested while accepting a bribe of ₹4,000.
Fatehabad
13 Oct 2026

अयोध्या: महिला सशक्तिकरण के लिए निकला पैदल मार्च

अयोध्या: महिला सशक्तिकरण के लिए निकला पैदल मार्च
Ayodhya
13 Oct 2026

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने थुनाग और जंजैहली मंडलों के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक

Jairam Thakur said: CM Sukhu should not waste time on Rahul Gandhi but focus on Himachal's development
Mandi
13 Oct 2026

बहराइच: रुपईडीहा डिपो से शिमला और चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू, यात्रियों में खुशी की लहर

बहराइच: रुपईडीहा डिपो से शिमला और चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू, यात्रियों में खुशी की लहर
Bahraich
13 Oct 2026

अयोध्या: एटक के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कामरेड जमुना सिंह को दी श्रद्धांजलि

अयोध्या: एटक के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कामरेड जमुना सिंह को दी श्रद्धांजलि
Ayodhya
13 Oct 2026

कुल्लू: आपदा से निपटने के लिए युवाओं ने सीखी प्रभावी तकनीक

Kullu: Youth learn effective techniques to tackle disasters.
Kullu
13 Oct 2026

कपूरथला: पीटीयू के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस

Chief Minister Bhagwant Singh Mann and Education Minister Harjot Singh Bains attended PTU's 14th convocation ceremony.
Chandigarh-Punjab
13 Oct 2026

जीरा में नशे के खिलाफ अकाली दल वारिस पंजाब ने निकाला रोड शो मार्च

'Waris Punjab De' (Akali Dal) held a roadshow march against drug abuse in Zira.
Chandigarh-Punjab
13 Oct 2026

नई अनाज मंडी भिवानी में एसडीएम ने जांची फसल खरीद की व्यवस्था

SDM inspected crop procurement arrangements at the new grain market in Bhiwani.
Bhiwani
13 Oct 2026

पठानकोट के मुरीद हुए स्लोवाकिया के पूर्व प्रधानमंत्री एडुआर्ड हैंगर, लोगों ने किया स्वागत

Former Slovak Prime Minister Eduard Heger charmed by Pathankot
Chandigarh-Punjab
13 Oct 2026

जालंधर में सो रहे चौकीदार को जगाकर लूटा: नकदी नहीं मिली तो सिर पर डंडा मारा, मोबाइल छीनकर फरार हुए बदमाश

Watchman robbed in Jalandhar
Jalandhar
13 Oct 2026

रामपुर: 18 अक्तूबर को सराहन में होगा दिवंगत वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण

Rampur: Statue of the late Virbhadra Singh to be unveiled in Sarahan on October 18.
Rampur Bushahar
13 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed