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बृहस्पतिवार को तहसीलदार और एसडीएम कार्यालय में सुबह से ही बिजली के दर्शन नहीं हुए। दिनभर बिजली गुल रहने से जमीन और आमजन से जुड़े सभी काम बाधित रहे। कार्यालय में कंप्यूटर, प्रिंटर और फोटो मशीन नहीं चलने से लोग परेशान रहे। घंटों इंतजार के बाद भी कई लोगों के काम नहीं हो सके। काम के लिए आई निर्मला ने बताया कि उन्हें रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाना है, लेकिन बिजली न होने से नहीं बन सका। वहीं, सुनील ने बताया कि शपथ पत्र पर बिजली न होने से फोटो नहीं हो सके हैं। लोगों ने बिजली विभाग से व्यवस्था दुरुस्त करने और कार्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है।

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