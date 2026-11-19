{"_id":"6afeeb8ac39b88c2f00359c6","slug":"video-a-speeding-private-bus-collided-head-on-with-a-brezza-car-the-father-died-and-the-daughter-was-injured-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"तेज रफ्तार निजी बस ने ब्रेजा कार को मारी सीधी टक्कर, पिता की मौत, बेटी घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर। जहाजगढ़-छुछकवास मार्ग पर ड्रेन नंबर-8 के पास वीरवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार पिता की मौत हो गई जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा निजी बस और मारुति ब्रेजा कार के बीच आमने-सामने की टक्कर से हुआ। हादसे की सूचना मिलने के बाद छुछकवास चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई शुरू की। जानकारी के अनुसार महेंद्रगढ़ के कनीना स्थित गांव मालडाबास निवासी उपेंद्र अपनी बेटी अनिशा को मारुति ब्रेजा कार में लेकर रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में छोड़ने के लिए जा रहा था। वह एमडीयू में बीटेक की पढ़ाई कर रही है। वीरवार सुबह करीब साढ़े 5 बजे जब वह छुछकवास चौक से आगे ड्रेन नंबर-8 के पास पहुंचे तो सामने से झज्जर बस अड्डे से दादरी के लिए आ रही निजी बस ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए कार को सीधी टक्कर मार दी। हादसे में घायल पिता-पुत्री को उपचार के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपेंद्र को मृत घोषित कर दिया जबकि उनकी बेटी अनिशा को गंभीर चोटें आई हैं। मृतक उपेंद्र राजस्थान में बिजनेस करते थे। मृतक के एक बेटा और एक बेटी है। जांच अधिकारी राजीव ने बताया कि जहाजगढ़- छुछकवास मार्ग पर ड्रेन नंबर-8 के पास निजी बस व ब्रेजा कार की टक्कर होने की सूचना मिली थी। हादसे में कार में सवार पिता की मौत हो गई व पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों के बयान पर बस चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई हैं। झज्जर के नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया।

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