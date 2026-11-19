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झज्जर। सिद्ध बाबा कांशीगिरि महाराज मंदिर परिसर में महिला संकीर्तन मंडली के तत्वाधान में चल रही तृतीय कार्तिक मास की कथा में कथा वाचक पंडित पवन कौशिक ने देवउठनी एकादशी और तुलसी पूजन का महत्व बताया। उन्होंने ने कहा कि हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व है, क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। इस दिन से ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक मास में कथा श्रवण करना व तुलसी पूजन करना बहुत ही पुण्यदायक होता है। तुलसी के पौधे के पास दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है, जिससे घर परिवार में सुख-शांति आती है। तुलसी माता की परिक्रमा करने से व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है। कथा के विश्राम पर महिलाओं ने दीप दान किया और तुलसी माता के समक्ष दीप जलाकर तुलसी पूजा कर परिक्रमा लगाई। माना जाता है कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से तुलसी विवाह की पूजा करता हैं, उसे कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दौरान महिला संकीर्तन मंडली की कमल, रोजी नारंग, संतोष हंस ने तेरे जेहा सोहना होर नहियो होना..मिलदा नसीबा नाल तेरा जेहा सोहना..इंदू भूगड़ा ने सज मत श्याम नजर लग जायेगी..शशी बहल, सुषमा गोसाई ने हम दो तेरे दीवाने राधे राधे गाएंगे..राधा कृष्ण के मधुर भजन सुनाकर महिला श्रद्धालुओं को सुनाकर नाचने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर नारायणी सरदाना, विशन वधवा, इंदू शर्मा, नेहा नरुला, श्वेता आर्य, गीता चावला, प्रीति गाबा, प्रधान रमेश लखेरा, अर्पित सेवक मौजूद रही।

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