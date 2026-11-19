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झज्जर। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय नेहरू पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में गुरुवार को दो दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव-2026 का उत्साह और उमंग के साथ शुभारंभ हुआ। डीसी वर्षा खांगवाल ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्ज्वलित कर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। युवाओं में असीम प्रतिभा, ऊर्जा और रचनात्मक क्षमता होती है। ऐसे महोत्सव उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ अपनी कला एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लें। इससे उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना विकसित होती है। महोत्सव में आईटीआई प्रधानाचार्य एवं उत्सव के नोडल अधिकारी संदीप कुमार अहलावत ने बताया कि महोत्सव के पहले दिन समूह लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग और कविता लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर विजेता रहने वाली सभी विधाओं की टीमें राज्य स्तरीय उत्सव में प्रतिभागिता करेंगी। वीरवार को लगभग 360 प्रतिभागियों ने युवा महोत्सव में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मंच संचालन प्रवक्ता संजय शर्मा ने किया। शुक्रवार 20 नवंबर को समूह लोकगीत तथा लोक वाद्य यंत्र प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके बाद सभी प्रतियोगिताओं में जीतने वाले प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर राजकीय नेहरू पीजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. दलबीर सिंह, डीआईपीआरओ दिनेश कुमार, माई भारत केंद्र झज्जर से उपनिदेशक अर्शदीप, मायामंती, सत्यवती, जोगेंद्र कुंडू, विनोद कुमार, निर्मल मौजूद रहे।

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