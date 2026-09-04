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बादली में जन्माष्टमी पर महंगाई की मार, श्रद्धालुओं का बिगड़ा बजट
कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर बाजारों में रौनक दिखाई दी है। श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बार बढ़ती महंगाई ने उनकी जेब पर असर डाल दिया है। व्रत और पूजा में इस्तेमाल होने वाले फल व अन्य खाद्य सामग्री के दाम बढ़ने से खरीदारी का बजट बिगड़ गया है।
कान्हा के भोग के लिए तैयार की जाने वाली पंजीरी, मिठाई और अन्य मिष्ठान भी पहले के मुकाबले महंगे हो गए हैं। पंजीरी में इस्तेमाल होने वाले बादाम, चिरौंजी, गरी गोला और इलायची सहित अन्य मेवों के भाव में तेजी देखने को मिली है।
इसके अलावा दूध, मावा और चीनी के बढ़ते दामों ने घरों में कान्हा का भोग तैयार करना भी महंगा कर दिया है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जन्माष्टमी उनकी आस्था और श्रद्धा का पर्व है, इसलिए वे खरीदारी जरूर करेंगे, लेकिन महंगाई के कारण इस बार उन्हें अपने बजट में बदलाव करना पड़ रहा है।
कुल मिलाकर, बादली में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्साह तो बरकरार है, लेकिन बढ़ती कीमतों ने श्रद्धालुओं की खरीदारी और त्योहार के बजट पर महंगाई की मार जरूर डाल दी है।
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