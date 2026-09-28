{"_id":"6aba4bacfb8380c0bd0ebc25","slug":"video-shaheed-bhagat-singhs-119th-birth-anniversary-celebrated-in-hansi-tribute-paid-to-the-martyr-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में शहीद भगत सिंह की 119वीं जयंती मनाई, शहीद को किया नमन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हांसी में शहीद भगत सिंह की 119वीं जयंती मनाई, शहीद को किया नमन
हांसी के शहीद भगत सिंह पार्क में 28 सितंबर को महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की 119वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में लोगों ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश की आजादी में उनके योगदान को याद किया।
शहीद भगत सिंह के अदम्य साहस और क्रांतिकारी विचारों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान युवाओं की पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। देश की आजादी के लिए उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में 23 मार्च 1931 को अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था।
भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को अविभाजित पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार में हुआ था। उनके विचार और देश के प्रति समर्पण आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
कार्यक्रम के दौरान सरदार कृष्ण इलावादी ने कहा कि शहीदों की कुर्बानियों के कारण ही आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश हमेशा अपने वीर शहीदों का ऋणी रहेगा।
वहीं कांग्रेस नेता सुमन शर्मा ने कहा कि शहीद भगत सिंह का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया और सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
राजीव शर्मा ने भी शहीद भगत सिंह को नमन करते हुए कहा कि आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें याद किया गया और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।