Hisar News: ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस ने लिया जायजा

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उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ग्रीन बेल्ट को कब्जामुक्त नहीं कराया गया तो क्षेत्रवासी आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। शिकायत के बाद अनाज मंडी पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।सर्व व्यापार मंडल के प्रधान बजरंग बंसल तथा सेक्टर-6 निवासी उषा रानी, अनीता, आशा रानी, प्रकाश, कृष्णा देवी सहित अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति की ओर से ग्रीन बेल्ट की जमीन पर दुकान का निर्माण कराया जा रहा है।उनका कहना है कि ग्रीन बेल्ट में इस तरह का निर्माण नियमों के विपरीत है। इससे क्षेत्र का स्वरूप प्रभावित होने के साथ सार्वजनिक भूमि पर कब्जे की स्थिति बन रही है।क्षेत्रवासियों ने मांग की कि ग्रीन बेल्ट में किए गए कथित अवैध निर्माण की जांच कर उसे हटाया जाए और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।सर्व व्यापार मंडल प्रधान बजरंग बंसल ने कहा कि ग्रीन बेल्ट में कब्जे और निर्माण की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने पुलिस और संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों से मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की मांग की।