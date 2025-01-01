Hisar News: फॉर्च्यूनर की टक्कर से बाइक सवार दो किशोरों की मौत, तीसरा अग्रोहा रेफर

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गांव सरहेड़ा निवासी राजेंद्र की शिकायत और बयानों के आधार पर फॉरच्यूनर चालक के खिलाफ संबंधित आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है। परिजनों के अनुसार, दोनों किशोर रोजगार की तलाश कर रहे थे।थाना प्रभारी कर्मजीत सिंह ने बताया कि मोनू, पुनीत और रवि एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर जींद जिले के गांव मखंड में आयोजित खेल प्रतियोगिता देखने जा रहे थे। करीब डेढ़ बजे बनभौरी बस अड्डे के पास पहुंचने पर सामने से आ रही फॉर्च्यूनर चालक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मोनू व पुनीत की मौके पर ही मौत हो गई।हादसे की सूचना मिलते ही बरवाला पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल हिसार के शवगृह में रखवा दिया। सोमवार को शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।