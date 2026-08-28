{"_id":"6a916fbc94ba595f6002d137","slug":"video-less-bustle-was-seen-in-the-markets-of-hansi-today-ahead-of-raksha-bandhan-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी रक्षाबंधन को लेकर हांसी के बाजारों में आज कम दिखी रौनक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हांसी। रक्षाबंधन पर्व को लेकर हांसी के बाजारों में आज कल के मुकाबले कम रौनक देखने को मिली। सदर बाजार, प्रताप बाजार समेत शहर के प्रमुख बाजारों में महिलाओं और युवतियों की भीड़ पहले की अपेक्षा कम नजर आई। हालांकि बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदने बाजार पहुंचती रहीं। शाम होते-होते बाजारों में भीड़ और कम होती गई। इस बार बाजारों में एक से बढ़कर एक डिजाइनर और फैंसी राखियां ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। सोन क्रिस्टल, भाई-भाभी वाली राखियां, मोर कलाकृति, गोटा-ज़री और मौली धागे वाली राखियों की भी अच्छी मांग देखने को मिली। राखी विक्रेता पंकज ने बताया कि इस बार फैंसी और डिजाइनर राखियों की मांग अच्छी रही। कल सुबह से ही ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंच रहे थे और शाम तक कारोबार भी अच्छा रहा। आज कल के मुकाबले काम कुछ कम रहा, लेकिन कुल मिलाकर इस बार राखियों का कारोबार ठीक रहा। वहीं राखी खरीदने पहुंची महिला रेखा ने कहा कि वह अपने भाई के लिए राखी खरीदने आई हैं। रक्षाबंधन भाई-बहन के पवित्र रिश्ते और प्रेम का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं मार्केट प्रधान देवेंद्र मेहता ने कहा कि इस बार बाजार में काम ठीक-ठाक जरूर रहा, लेकिन अगर सफाई व्यवस्था दुरुस्त होती और बाजारों में साफ-सफाई रहती तो भीड़ और अधिक पहुंच सकती थी। उन्होंने कहा कि बाजार में गंदगी के कारण लोग कम आए। इसके अलावा पार्किंग की सुविधा नहीं होने से भी दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

... और पढ़ें