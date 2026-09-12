Hisar News: उच्च शिक्षा बचाओ कैंपस बचाओ आंदोलन के तहत धरना 15 को
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:57 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
हिसार। हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के उच्च शिक्षा बचाओ, कैंपस बचाओ आंदोलन के तहत 15 सितंबर को जीजेयू में धरना दिया जाएगा। दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक प्रशासनिक खंड के सामने होने वाले धरने में शिक्षक, गैर-शिक्षक कर्मचारी, विद्यार्थी, कॉलेज शिक्षक और अनुबंधित शिक्षक शामिल होंगे। जीजेयू शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रो. विनोद गोयल ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 22 विश्वविद्यालयों में आंदोलन किया जाएगा। इसकी शुरुआत एक सितंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हुई थी। 15 सितंबर को जीजेयू में राज्यस्तरीय प्रदर्शन होगा। इसके बाद अन्य विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन किए जाएंगे।
गोयल ने कहा कि 17 अगस्त को प्रदेश सरकार ने पत्र जारी कर चार साल से खाली सभी पदों को समाप्त मानने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक साजिश के तहत स्वीकृत रिक्त पद खत्म कर रही है। विश्वविद्यालयों एवं एडेड कॉलेजों को पूर्ण वित्तीय सहायता देने के बजाय बजट में कटौती, अनुदान की जगह ऋण देने और रिक्त पद समाप्त करने की नीतियों से उच्च शिक्षा पर संकट बढ़ रहा है।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि आंदोलन में पूर्ण वित्तीय सहायता, रिक्त पदों को बहाल कर उन्हें भरने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, सेवा शर्तों में सुधार, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, यूजीसी नियम लागू करने, एसएफएस व्यवस्था, नियमित नियुक्तियों और नौकरी की सुरक्षा की मांगें उठाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में 40 से 60 प्रतिशत सीटें खाली हैं और नई शिक्षा नीति में भी कई खामियां हैं।
इस मौके पर इंद्राज भारती, आयुष, जयवीर मोर, यशराज, डॉ. कपिल, छात्र नेता साहिलदीप कस्वां, जीजेयू इनसो प्रधान नितेश जांगू, डीएएसएफआई प्रधान संजू और देशराज सहित अन्य मौजूद रहे।
☰
Template
Image Attachment
Photo Manager
Social Media
Metadata
Attach Document
Translate
Backup
Agency
AI
QrCode
Attch Audio/Video
Last Version
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 22 विश्वविद्यालयों में आंदोलन किया जाएगा। इसकी शुरुआत एक सितंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हुई थी। 15 सितंबर को जीजेयू में राज्यस्तरीय प्रदर्शन होगा। इसके बाद अन्य विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन किए जाएंगे।
विज्ञापन
गोयल ने कहा कि 17 अगस्त को प्रदेश सरकार ने पत्र जारी कर चार साल से खाली सभी पदों को समाप्त मानने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक साजिश के तहत स्वीकृत रिक्त पद खत्म कर रही है। विश्वविद्यालयों एवं एडेड कॉलेजों को पूर्ण वित्तीय सहायता देने के बजाय बजट में कटौती, अनुदान की जगह ऋण देने और रिक्त पद समाप्त करने की नीतियों से उच्च शिक्षा पर संकट बढ़ रहा है।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि आंदोलन में पूर्ण वित्तीय सहायता, रिक्त पदों को बहाल कर उन्हें भरने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, सेवा शर्तों में सुधार, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, यूजीसी नियम लागू करने, एसएफएस व्यवस्था, नियमित नियुक्तियों और नौकरी की सुरक्षा की मांगें उठाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में 40 से 60 प्रतिशत सीटें खाली हैं और नई शिक्षा नीति में भी कई खामियां हैं।
इस मौके पर इंद्राज भारती, आयुष, जयवीर मोर, यशराज, डॉ. कपिल, छात्र नेता साहिलदीप कस्वां, जीजेयू इनसो प्रधान नितेश जांगू, डीएएसएफआई प्रधान संजू और देशराज सहित अन्य मौजूद रहे।
☰
Template
Image Attachment
Photo Manager
Social Media
Metadata
Attach Document
Translate
Backup
Agency
AI
QrCode
Attch Audio/Video
Last Version