Hisar News: हड़ताल खत्म पर पटरी पर नहीं लौटी शहर की सफाई व्यवस्था

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नगर परिषद सफाई कर्मचारी संघ के जिला प्रधान बलजीत सिंह ने कहा कि रविवार से कर्मचारी पूरी तरह काम पर लौटेंगे और तीन दिनों में हांसी शहर को पहले की तरह साफ-सुथरा कर देंगे।हड़ताल समाप्त होने के बावजूद शनिवार को बस स्टैंड के पीछे, चरण सिंह मार्केट, पुराना स्टैंड, नागरिक अस्पताल के पास और नगर परिषद कार्यालय के आसपास समेत कई स्थानों पर कूड़े के ढेर दिखाई दिए। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि ठेकेदार के कर्मचारियों ने लाल सड़क, डडल पार्क क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया।:::::::::रविवार से नगर परिषद के सफाई कर्मचारी पूरी क्षमता के साथ काम पर लौटेंगे। ठेकेदार के कर्मचारियों ने भी शहर के कुछ हिस्सों में सफाई अभियान चलाया। लाल सड़क, डडल पार्क सहित एक-दो अन्य स्थानों पर सफाई कराई गई। राजेंद्र सोनी, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ।