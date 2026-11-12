{"_id":"6af58b1785d113901804cc73","slug":"video-hansi-tragic-road-accident-near-chanaut-village-laborer-killed-after-being-struck-by-an-unidentified-motorcyclist-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी :चानौत गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात बाइक सवार की टक्कर से मजदूर की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हांसी। हांसी क्षेत्र के चानौत गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने वाले 30 वर्षीय युवक की जान चली गई। हादसे के बाद मृतक के परिवार में मातम छा गया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले भूरा के रूप में हुई है। वह करीब 10 दिन पहले ही रोजी-रोटी की तलाश में उत्तर प्रदेश से हांसी आया था और यहां ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर अपने परिवार का सहारा बनने की कोशिश कर रहा था। जानकारी के अनुसार, भूरा आज पैदल जा रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भूरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, इस दुर्घटना में उसकी जान नहीं बच सकी। बताया जा रहा है कि मृतक भूरा अविवाहित था और महज 10 दिन पहले ही काम की तलाश में यहां पहुंचा था। जिस युवक ने अभी नए स्थान पर काम शुरू किया था, उसकी अचानक सड़क हादसे में मौत हो गई। मामले में जांच अधिकारी जयबीर सिंह ने बताया कि मृतक उत्तर प्रदेश के बांदा का रहने वाला था और करीब 10 दिन पहले ही हांसी आया था। वह अविवाहित था। आज पैदल जाते समय किसी अज्ञात बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस अज्ञात बाइक सवार के संबंध में जानकारी जुटा रही है। सड़क हादसे में एक प्रवासी मजदूर की मौत ने एक बार फिर सड़क पर लापरवाही और तेज रफ्तार से होने वाले हादसों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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