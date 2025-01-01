देशसेवा के जज्बे को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी : कैप्टन अभिमन्यु

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कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि शहीद मोनू श्योराण की शहादत देश के युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रहेगी। वीर जवानों के बलिदान के कारण ही देशवासी सुरक्षित जीवन जी रहे हैं और देश निरंतर प्रगति कर रहा है। सैनिक अपना आज देश के सुरक्षित कल के लिए कुर्बान कर देते हैं। शहीदों का सम्मान केवल कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उनके विचारों और देशसेवा के जज्बे को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शहीद की स्मृति में हर वर्ष कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए ताकि युवा उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें।इस अवसर पर दिल्ली पुलिस के एसीपी उपेंद्र सिंह, एसडीएम विकास यादव, डीएसपी देवेंद्र नैन, जिला पार्षद दिनेश श्योराण, ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रदीप कुमार, पूर्व पार्षद रमेश श्योराण, सरपंच नरेश और सेना की 18 जाट रेजिमेंट के जवानों सहित क्षेत्र के अनेक लोग मौजूद रहे।11 नवंबर 2014 को नौगांव सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीदशहीद मोनू श्योराण का जन्म 21 मई 1995 को गांव गामड़ा में हुआ था। वे मार्च 2013 में सेना में सिपाही भर्ती हुए और 18 जाट रेजिमेंट में तैनात थे। 11 नवंबर 2014 को जम्मू-कश्मीर के नौगांव सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान वह शहीद हो गए। उस समय उनकी शादी को महज डेढ़ महीना हुआ था।उनके पिता बलजीत श्योराण सेना से सेवानिवृत्ति के बाद खेती करते हैं। परिवार के पास करीब सवा एकड़ जमीन है। माता निर्मला देवी गृहिणी हैं। पत्नी फूलम देवी कैथल जिले के शेरखा खेड़ी गांव की रहने वाली हैं। परिवार में बड़े भाई संजय भी हैं।