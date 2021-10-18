Hisar News: आरोपी के भाई का नाम आया सामने, परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी हो रही जांच

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नारनौंद थाना के जांच अधिकारी जितेंद्र ढिल्लों के अनुसार, करीब डेढ़ करोड़ रुपये कीमत की खाल के मामले में परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि परिवार का वन्य जीवों की खाल की तस्करी से पुराना संबंध है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि खाल किसी स्थानीय खरीदार को बेची जानी थी या इसे दूसरे राज्य में भेजने की तैयारी थी।207 सेंटीमीटर लंबी खाल की कीमत बताई जा रही करीब डेढ़ करोड़ रुपयेवन्य जीव विभाग और सीआईए स्टाफ हांसी की संयुक्त टीम ने बुधवार को पेटवाड़-थुराना मार्ग पर खेतों की ओर जा रहे सोनू कुमार को गिरफ्तार किया था। उसके हाथ में मौजूद नीले रंग के कपड़े के थैले की तलाशी लेने पर तेंदुए की खाल बरामद हुई थी। वन्य जीव विभाग की टीम ने मौके पर खाल की पैमाइश की थी। इसकी लंबाई 207 सेंटीमीटर, चौड़ाई 128 सेंटीमीटर और पूंछ की लंबाई 80 सेंटीमीटर मिली थी। विभाग ने इसकी अनुमानित कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई है। वन्य जीव विभाग के उपनिरीक्षक अक्षय कुमार की शिकायत पर नारनौंद थाना में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस अब हंसराज से पूछताछ कर खाल के स्रोत और कथित तस्करी नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है।