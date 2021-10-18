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Hisar News: आरोपी के भाई का नाम आया सामने, परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी हो रही जांच

Thu, 12 Nov 2026 01:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Thu, 12 Nov 2026 01:37 AM IST
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The name of the accused's brother came out, the role of other family members is also being investigated
नारनौंद। तेंदुए की खाल बरामदगी के मामले में पुलिस जांच के दौरान पेटवाड़ निवासी आरोपी सोनू कुमार के भाई हंसराज का नाम भी सामने आया है। पुलिस पूछताछ में सोनू ने बताया कि यह खाल तमिलनाडु गए अपने भाई से लेकर आया था। अदालत में पेश किए जाने के बाद सोनू को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने अब हंसराज की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। आरोपी की मां के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में भी वन्य जीवों की खाल बेचने से संबंधित मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।
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नारनौंद थाना के जांच अधिकारी जितेंद्र ढिल्लों के अनुसार, करीब डेढ़ करोड़ रुपये कीमत की खाल के मामले में परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि परिवार का वन्य जीवों की खाल की तस्करी से पुराना संबंध है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि खाल किसी स्थानीय खरीदार को बेची जानी थी या इसे दूसरे राज्य में भेजने की तैयारी थी।
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207 सेंटीमीटर लंबी खाल की कीमत बताई जा रही करीब डेढ़ करोड़ रुपये

वन्य जीव विभाग और सीआईए स्टाफ हांसी की संयुक्त टीम ने बुधवार को पेटवाड़-थुराना मार्ग पर खेतों की ओर जा रहे सोनू कुमार को गिरफ्तार किया था। उसके हाथ में मौजूद नीले रंग के कपड़े के थैले की तलाशी लेने पर तेंदुए की खाल बरामद हुई थी। वन्य जीव विभाग की टीम ने मौके पर खाल की पैमाइश की थी। इसकी लंबाई 207 सेंटीमीटर, चौड़ाई 128 सेंटीमीटर और पूंछ की लंबाई 80 सेंटीमीटर मिली थी। विभाग ने इसकी अनुमानित कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई है। वन्य जीव विभाग के उपनिरीक्षक अक्षय कुमार की शिकायत पर नारनौंद थाना में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस अब हंसराज से पूछताछ कर खाल के स्रोत और कथित तस्करी नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है।
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