{"_id":"6ac39eb2a06352bd200e0016","slug":"video-boxer-ankush-panghal-receives-a-grand-welcome-upon-returning-home-says-i-will-bring-home-an-olympic-medal-for-the-country-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"घर लौटे मुक्केबाज अंकुश पंघाल का जोरदार स्वागत, बोले- देश के लिए और ओलंपिक का पदक लाऊंगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिसार। पदक जीतकर घर लौटे युवा मुक्केबाज अंकुश पंघाल का ग्रामीणों और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्हें फूलों और मालाओं से सम्मानित किया गया। परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने अंकुश की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। स्वागत से अभिभूत अंकुश पंघाल ने सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह सब आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का फल है। उन्होंने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि वह अपने देश और गांव का नाम रोशन कर सके। अंकुश ने कहा कि देश के लिए पदक जीतना उनके लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने अपनी सफलता के लिए परिवार, गांव और समर्थकों का धन्यवाद किया। स्वागत के दौरान समर्थकों ने तालियां बजाकर अंकुश का उत्साह बढ़ाया और उनकी उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। अंकुश ने अपने भविष्य के लक्ष्य को लेकर भी स्पष्ट कहा कि वह आगे और कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी मैं पूरी मेहनत करूंगा और देश के लिए और पदक लाऊंगा। स्वागत समारोह के दौरान अंकुश ने अपने परिवार के साथ भी समय बिताया। उन्होंने मां और पिता का आशीर्वाद लिया और समर्थकों के साथ पदक दिखाकर खुशी साझा की। अंकुश ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा कि वह मिले सम्मान और प्यार के लिए सभी के आभारी हैं। अंकुश की उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल रहा। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि वह भविष्य में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए और पदक जीतेंगे। इस दौरान अंकुश के पिता सुरेश पंघाल, माता मुकेश कुमारी, ताऊ रमेश पंघाल, बहन नीलम, शिक्षिका निशा शर्मा, डॉ. सतेंद्र कुमार, रामकुमार, जय सिंह, दुला सिंह आदि ग्रामीण मौजूद रहे।

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