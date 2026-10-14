Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Fatehabad News
›
Transgender dispute: Allegation that Manisha Mahant was forced into a vehicle and taken away; struck on the head with a brick at a secluded spot; suffered fractures to her hands and legs.
{"_id":"6acf89267d6c1fafc10cc0fe","slug":"video-transgender-dispute-allegation-that-manisha-mahant-was-forced-into-a-vehicle-and-taken-away-struck-on-the-head-with-a-brick-at-a-secluded-spot-suffered-fractures-to-her-hands-and-legs-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"किन्नर विवाद : मनीषा महंत को गाड़ी में डालकर ले जाने का आरोप, सुनसान जगह पर सिर में ईंट मारी; हाथ-पांव में फ्रैक्चर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
किन्नर विवाद : मनीषा महंत को गाड़ी में डालकर ले जाने का आरोप, सुनसान जगह पर सिर में ईंट मारी; हाथ-पांव में फ्रैक्चर
फतेहाबाद। शहर के भट्टू रोड पर महंत मनीषा के अपहरण और मारपीट करने का आरोप है। मनीषा ने सिरसा रोड पर महंत शशी और उनके कारिंदों पर जबरन गाड़ी में डालकर ले जाने और सुनसान जगह पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि हमलावरों ने उसके सिर पर ईंट से वार किया, जिससे वह घायल हो गई। उसके हाथ और पांव में भी फ्रैक्चर हुए है। घायल मनीषा को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मनीषा ने पुलिस पर भी पहले शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
-
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।