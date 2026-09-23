{"_id":"6ab40d431074e4e4630de7f0","slug":"video-tohana-speeding-car-and-bike-collide-at-bus-stand-gate-two-injured-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"टोहाना: बस स्टैंड के गेट पर तेज रफ्तार कार और बाइक में टक्कर, दो घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

टोहाना। नए बस स्टैंड के आउट गेट के पास बुधवार सांय के समय कार और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शी ऑटो चालक पवन कुमार ने बताया कि एक तरफ से बाइक आ रही थी, दूसरी तरफ से तेज रफ्तार गाड़ी ने फिल्मी स्टाइल में टक्कर मार दी। टक्कर में एक युवक का पैर और हाथ टूट गया, सिर में भी गंभीर चोट आई है। घायलों को टक्कर मारने वाली गाड़ी के चालक ने ही अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया। लोगों में रोष है कि बस स्टैंड के गेट पर स्पीड ब्रेकर नहीं है। आए दिन हादसे हो रहे हैं। प्रशासन से कई बार मांग की गई, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोगों ने मौके पर ब्रेकर लगाने और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है।

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