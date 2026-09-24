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Fatehabad News: ऑटो मार्केट प्रधान पद पर विवाद दोनों पक्षों ने आज बुलाई बैठक

Thu, 24 Sep 2026 10:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 24 Sep 2026 10:25 PM IST
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Dispute over the post of Auto Market Head: Both factions have called a meeting today
फतेहाबाद। भूना रोड स्थित ऑटो मार्केट के प्रधान पद पर विवाद बढ़ता जा रहा है। वीरवार को बलविंदर सिंह बल्ली ने खुद को नया प्रधान बताते हुए कार्यकारिणी की घोषणा की। वहीं पूर्व प्रधान हरपाल ढाका ने शुक्रवार को सम्मेलन बुलाकर अपना पक्ष रखने की बात कही है।
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बल्ली ने हिसार रोड स्थित निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित कर प्रवीण ढींगड़ा को उपप्रधान घोषित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऑटो मार्केट के लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है और पूरी मार्केट उनके साथ खड़ी है। कार्यक्रम में उन्होंने नई कार्यकारिणी की घोषणा भी की।
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दूसरी ओर हरपाल ढाका ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर शुक्रवार सुबह 11 बजे सम्मेलन बुलाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाई के निधन के कारण वह कुछ समय से घर पर थे और ऑटो मार्केट नहीं आ रहे थे। इसी दौरान उनके पीछे खुद को प्रधान घोषित कर लिया गया।
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ढाका ने कहा कि वह पिछले चार साल से प्रधान हैं और स्वयं पद छोड़ना चाहते थे। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति उनके पास आकर प्रधान बनने की इच्छा जताता तो वह पद से इस्तीफा दे देते। उन्होंने नए प्रधान के गठन में पूर्व प्रधान जरनैल सिंह की भूमिका का आरोप लगाते हुए वीडियो में उनके खिलाफ भी बातें कही हैं।
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