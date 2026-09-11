{"_id":"6aa3ebc6f5ef274aed046ff0","slug":"video-three-way-contest-for-the-post-of-president-in-the-fatehabad-bar-elections-a-close-fight-with-results-expected-shortly-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद बार चुनाव में प्रधान पद पर त्रिकोणीय मुकाबला, परिणाम थोड़ी देर में कड़ा मुकाबला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फतेहाबाद बार चुनाव में प्रधान पद पर त्रिकोणीय मुकाबला, परिणाम थोड़ी देर में कड़ा मुकाबला
फतेहाबाद। बार एसोसिएशन फतेहाबाद के अध्यक्ष पद के लिए शुक्रवार को मतदान जारी है। फतेहाबाद में चुनाव अधिकारी एडवाकेट संदीप टांटिया ने बताया कि इस बार चुनाव प्रधान, उपप्रधान सामान्य, उपप्रधान महिला आरक्षित, सचिव और वित्त सचिव के पदों पर आयोजित हो रहा है। प्रधान पद के लिए सुभाष जांगू, विकास कड़वासरा और विनय शर्मा मैदान में है। सचिव पद पर शहनवाज और श्वेता रानी, उपप्रधान सामान्य पद पर संजय कुमार और संजीव कुमार, उपप्रधान महिला आरक्षित पद पर प्रेम परमजीत कौर, सुधा रानी और कैशियर पद पर जलेश ठक्कर और राकेश लेगा में टक्कर है। सह सचिव महिला आरक्षित रोशनी देवी पहले चुनी जा चुकी है। शाम करीब साढ़े 6 बजे के लगभग परिणाम घोषित होंगे। कुल 520 अधिवक्ताओं की ओर से मतदान किया गया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।