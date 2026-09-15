Fatehabad News: टायर फटा, डिवाइडर पार कर दूसरी कार से टकराई कार, दो हिस्सों में बंटी

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पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गांव सारंगपुर निवासी संदीप कार लेकर फतेहाबाद से अपने गांव की तरफ जा रहा था। भोडाहोशनाक के पास अचानक कार का टायर फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ पहुंच गई और सामने से आ रही कार से भिड़ गई। विज्ञापन

दूसरी कार दिल्ली से सिरसा की तरफ जा रही थी। इसे सिरसा निवासी चमकौरा चला रहा था। हादसे में संदीप और चमकौरा घायल हुए हैं। राहगीरों ने दोनों को वाहनों से बाहर निकाला और उपचार के लिए अग्रोहा मेडिकल पहुंचाया। पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गांव सारंगपुर निवासी संदीप कार लेकर फतेहाबाद से अपने गांव की तरफ जा रहा था। भोडाहोशनाक के पास अचानक कार का टायर फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ पहुंच गई और सामने से आ रही कार से भिड़ गई।दूसरी कार दिल्ली से सिरसा की तरफ जा रही थी। इसे सिरसा निवासी चमकौरा चला रहा था। हादसे में संदीप और चमकौरा घायल हुए हैं। राहगीरों ने दोनों को वाहनों से बाहर निकाला और उपचार के लिए अग्रोहा मेडिकल पहुंचाया।

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फतेहाबाद। भोडा होशनाक के पास मंगलवार दोपहर अचानक एक कार का टायर फट गया। इससे अनियंत्रित कार डिवाइडर पार कर दूसरी दिशा से आ रही गाड़ी से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि एक कार दो हिस्सों में बंट गई। हादसे में दोनों कारों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को अग्रोहा मेडिकल में दाखिल करवाया।