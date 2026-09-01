फतेहाबाद के टोहाना में ब्रह्माकुमारी सेंटर पर विशेष राजयोग करवाया

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शहर के सपड़ा मोहल्ला स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिसर में नेपाल में आई त्रासदी से पीड़ितों के लिए विशेष राजयोग का आयोजन किया गया। इस दौरान बहन अमित ने उपस्थित साधकों को राजयोग की गहन साधना करवाई। सभी ने एकाग्रचित होकर दिवंगत आत्माओं की शांति, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और प्रभावित परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। सेंटर इंचार्ज बहन वंदना ने कहा कि राजयोग केवल स्वयं की शांति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह विश्व कल्याण का सशक्त माध्यम है। योग के द्वारा की गई मनसा सेवा से हम दुखी और अशांत आत्माओं तक शांति व शक्ति की किरणें पहुंचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सामूहिक शुभ भावना और पवित्र संकल्पों से प्रकृति के पांच तत्व भी सहयोग करते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ब्रह्माकुमारी बहनें एवं भाई उपस्थित रहे।

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