Fatehabad News: पानी मांगने के बहाने बुजुर्ग महिला के गले से सोने की तबीजी छीनी

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गांव किरढ़ान निवासी इंद्रो देवी दोपहर के समय अपने घर के सामने किराना की दुकान के पास बैठी थीं। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे और महिला से पीने के लिए पानी मांगा। महिला जैसे ही पानी देने के लिए खड़ी होने लगी युवकों ने मौका पाकर गले में पहनी सोने का तबीजी झपट ली और बाइक पर सवार होकर भाग गए।महिला के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीणों ने बाइक सवार युवकों का पीछा किया, लेकिन वे मौके से निकल गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वीर सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर जांच शुरू कर दी है।