Fatehabad News: पुलिस लाइन की टीम ने 4 रन से जीता मैच

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प्रतियोगिता में प्री क्वार्टर मुकाबलों में धारनियां व पुलिस लाइन टीम के बीच मुकाबले हुआ। इसमें 4 रनों ने पुलिस लाइन की टीम विजेता रही। इसके अलावा क्वार्टर फाइनल मुकाबले में धांगड़ व ढांड की टीमों के बीच मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में धांगड़ की टीम विजेता रही।आयोजन स्थल पर पहुंचने पर जोन प्रभारी अशोक भुक्कर और आयोजन समिति के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। क्वार्टर फाइनल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीन जोड़ा रहे। एडीसी अनुराग ढालिया व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीन जोड़ा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया।इसके बाद टॉस करवाकर दूसरे दिन के मुकाबलों की शुरुआत कराई गई। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को नशा न करने और समाज को भी इसके खिलाफ जागरूक करने की शपथ दिलाई। जोन प्रभारी अशोक भुक्कर ने बताया कि जोन-2 के मुकाबले फतेहाबाद पुलिस लाइन मैदान के अलावा गांव बोदीवाली के खेल स्टेडियम में भी हो रहे हैं।प्रदेशभर में 24 जोनों में मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। संदीप पाटिल जोन-2 नमो क्रिकेट लीग का बुधवार को फाइनल खेला जाएगा। विजेता टीम को देवीदयाल तायल सम्मानित करेंगे।