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Fatehabad News: होटल में शिक्षक की मौत, पांच साथियों पर प्राथमिकी दर्ज की

Tue, 22 Sep 2026 10:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 22 Sep 2026 10:40 PM IST
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Teacher dies in hotel; FIR registered against five colleagues
फतेहाबाद। सिरसा रोड स्थित एक होटल में मंगलवार को संदिग्ध हालात में गांव काताखेड़ी के प्राइमरी स्कूल में तैनात जेबीटी प्रहलाद की मौत हो गई। प्रहलाद अपने साथियों के साथ होटल में पार्टी कर रहे थे। इस दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस पर साथी शिक्षक उनको अस्पताल ले गए। जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
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सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल में पहुंचे और पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। प्रहलाद सिंह हिसार रोड पर न्यू विकास टाउन निवासी है। मामले में मृतक प्रहलाद की पत्नी ने साथियों पर मारपीट और गैर इरादतन हत्या के आरोप लगाए है। पुलिस ने मंगलवार देर शाम को पत्नी सुनीता के बयान पांच लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं।
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पुलिस ने बीघड़ रोड निवासी सत्यप्रिय, गांव झलनियां निवासी अमित, भिवानी निवासी अनिल, हिसार के गांव चबरवाल निवासी कुशल और पंजाब के अबोहर निवासी निखिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। परिजनों के अनुसार सोमवार देर शाम प्रहलाद अपने दोस्तों के साथ होटल में मौजूद थे। यहां पर उसने दोस्तों के साथ खाना-पीना किया।
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मृतक की पत्नी का आरोप है कि साथियों के साथी किसी बात पर कहासुनी हुई और झगड़ा हुआ। इसके चलते उसे पति की मौत हुई है। पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार का कहना है कि मृतक की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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