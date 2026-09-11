रतिया बार एसोसिएशन चुनाव: 29 वोट से जीत दर्ज कर महेश तनेजा बने अध्यक्ष, गगनदीप ग्रोवर उपप्रधान बने

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बार एसोसिएशन रतिया के अध्यक्ष पद के हुए चुनाव में महेश तनेजा ने 29 वोट से जीत दर्ज कर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया चुनाव सुपरवाइजर महेंद्र नायक व नरेंद्र मालिक ने बताया कि शुक्रवार को हुए चुनाव में रतिया बार के कुल 310 अधिवक्ताओं में से 274 अधिवक्ता मतदाताओं ने मतदान किया जिसमें महेश तनेजा को 151 और पवन रंगा को 122 मत पड़े और 1 मत नोटा को मिला जिससे महेश तनेजा 29 वार्ड से जीत दर्ज कर अध्यक्ष बने अन्य पदों पर हुई थी सहमति मुख्य चुनाव अधिकारी हरपाल ग्रोहा ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान सचिव पद पर राहुल मेहता, वित्त सचिव पद पर नवरात बाटू और संयुक्त सचिव पद पर प्रियंका सूद निर्विरोध चुने गए हैं। उपाध्यक्ष पद पर गगनदीप ग्रोवर के नाम पर सहमति बनी। इस पद के अन्य दावेदार संजय कुमार जैन ने अपनी दावेदारी वापस ले ली थी वहीं, एक अन्य उपप्रधान पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया था। इस पद के लिए नेहा जसूजा और प्रवीण कौर ने नामांकन किया था। दोनों के बीच छह-छह माह के कार्यकाल को लेकर सहमति बनने के बाद चुनाव की स्थिति टल गई। लाइब्रेरी सचिव पद पर कृष्ण कुमार मेहता को निर्विरोध चुना गया है। इस पद की अन्य दावेदार कीर्ति ने भी अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। अध्यक्ष पद पर नहीं बन सकी सहमति बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को लेकर दोनों उम्मीदवारों के बीच सहमति नहीं बन सकी जिसके चलते ही आज चुनाव हुआ और महेश तनेजा अध्यक्ष चुने गए

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