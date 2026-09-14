Fatehabad News: दो कनेक्शनों के बिजली बिल में गड़बड़ी का आरोप

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उपभोक्ता ने पूरे मामले की जांच और सही बिल जारी करने की मांग की है। इस बारे में सोमवार को समाधान शिविर में शिकायत दी गई। एसडीएम राजेश कुमार ने अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। सुंदर के अनुसार उनके बिजली कनेक्शन का 29 मई से 29 जुलाई तक का बिल 16,327.80 रुपये आया। इसमें पुरानी रीडिंग 129 और नई रीडिंग 2456.5 दिखाई गई।बिल अधिक आने पर उन्होंने एसडीओ बड़ोपल कार्यालय में संपर्क किया और कई बार चक्कर लगाए लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। सुंदर सिंह के अनुसार उन्होंने बिजली निगम के एसई को व्हाट्स एप के माध्यम से भी शिकायत भेजी। इसके बाद विभाग ने 13 मार्च से तीन सितंबर की अवधि का एक और बिल जारी किया जिसमें पुरानी रीडिंग शून्य और नई रीडिंग 3235 दर्शाकर 19,883.02 रुपये का बिल बनाया गया।दूसरे मीटर का बिल 86 हजार से ज्यादाशिकायतकर्ता ने बताया कि उनके एक अन्य मीटर का खाता नंबर 0101103000 है। इसके लिए विभाग ने 86,138.59 रुपये का बिल बना दिया जबकि उनके अनुसार मीटर की वास्तविक रीडिंग काफी कम थी। सुंदर सिंह का कहना है कि वह इस संबंध में करीब 15-20 बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन दोनों बिजली बिलों को अब तक ठीक नहीं किया गया।