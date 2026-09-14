Fatehabad News: निर्माणाधीन अस्पताल का काम डेडलाइन से पहले करने के निर्देश

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भूना रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के नए रेस्ट हाउस में हुई बैठक में मंत्री ने पेयजल, सीवरेज और अन्य जनसुविधाओं की स्थिति जानी। उन्होंने आमजन से जुड़े कार्य प्राथमिकता से पूरे करने के निर्देश दिए। पेयजल और सीवरेज व्यवस्था सुचारू रखने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा।लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से सड़कों, भवनों, पुलों और अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। मंत्री ने अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2026-27 के विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाए।बैठक के बाद मंत्री रणबीर गंगवा ने निर्माणाधीन 200 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति देखी और अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा से पहले काम पूरा करने के निर्देश दिए।बैठक में पूर्व विधायक दुड़ाराम, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण जोड़ा, पूर्व आईजी दलबीर भारती, अधीक्षण अभियंता अजीत सिंह, लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन राहुल चहल, जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन शशिकांत और एक्सईएन बलविंद्र नैन, एसडीओ सतपाल रोज भी बैठक में उपस्थित रहे।