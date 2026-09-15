{"_id":"6aa8f17f177d99be6d079dae","slug":"video-inld-visited-villages-in-tohana-of-fatehabad-regarding-the-rally-of-27th-september-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद के टोहाना में इनेलो ने 27 सितंबर की रैली को लेकर किए गांवों के दौरे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्वर्गीय ताऊ देवी लाल की जयंती पर नूंह में 27 सितंबर को होने वाली रैली को लेकर इनेलो नेताओं ने गांवों के दौरे शुरू कर दिए है जिसके तहत इनेलो नेता कुणाल कर्ण सिंह ने गांव कन्हड़ी में पंहुचकर लोगो को रैली के लिए निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके है जिसके चलते लोगों में सरकार के प्रति रोष बना हुआ है। उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रैली में पंहुचने का आह्वान किया ताकि सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद किया जा सके।

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