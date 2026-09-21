Fatehabad News: स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर महानिदेशक ने दिया जल्द समाधान का आश्वासन

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संघ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश पालीवाल और फतेहाबाद से हरजीत सिंह ने बताया कि बैठक में एचकेआरएन के वार्ड सर्वेंट और सफाई कर्मचारियों को मेडिकल कॉलेज में डेपुटेशन पर भेजने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल ने संज्ञान लेते हुए डेपुटेशन जल्द बंद करवाने और भविष्य में कर्मचारियों को न भेजने का आश्वासन दिया।आईटीआई व डिप्लोमाधारक कुशल तकनीकी कर्मचारियों का लेवल बदलने संबंधी फाइल भी अधिकारियों को सौंपी गई। कर्मचारियों के बकाया वेतन का जल्द भुगतान करने का आश्वासन मिला जबकि हर माह सात तारीख से पहले वेतन देने के मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बनी। बैठक में सेवा अवधि में मृत कर्मचारियों के एक्सग्रेशिया मामलों की सूची भी सौंपी गई।