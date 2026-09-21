Fatehabad News: खिलाडि़यों को नशे से दूर रहने का दिया संदेश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस दौरान तरुण भंडारी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें खेल भावना से खेलने तथा नशे से दूर रहकर देश व समाज के विकास में सक्रिय योगदान देने की प्रेरणा दी। तरुण ने बताया कि राज्यस्तरीय नमो क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता रहने वाली टीम को 21 लाख रुपये, उपविजेता को 11 लाख रुपये तथा तृतीय टीम को 5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। सभी मैचों का प्रसारण 14 प्रमुख ओटीटी चैनलों पर किया जा रहा है।जोन प्रभारी अशोक भुक्कर ने बताया कि संदीप पाटिल जोन-2 के मुकाबले पुलिस लाइन मैदान के साथ गांव बोदीवाली के खेल स्टेडियम में भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेशभर में कुल 24 जोन तक जोन-स्तरीय मुकाबले खेले जाएंगे। विजेता टीम राज्यस्तरीय नमो क्रिकेट लीग में प्रवेश करेगी।इसके अलावा, जोन-2 की विजेता टीम को 31 हजार रुपये तथा उपविजेता टीम को 21 हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर समाजसेवी विनोद तायल, प्रोफेसर बंसीलाल, जसवंत सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल बंसल, सुनील, अनिल टांडी, बाली मित्तल आदि उपस्थित रहे।