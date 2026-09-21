Fatehabad News: उपचुनाव हुआ तो भाजपा उम्मीदवार को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी जनता

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कार्यक्रम के दौरान प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने रतिया के विधायक जरनैल सिंह पर चुटकी लेते हुए कहां की क्षेत्र की जनता ने सत्ता सिंह भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया था लेकिन जनता के जनाधार के साथ विश्वासघात किया गया। उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र में उपचुनाव हुआ तो क्षेत्र की जनता भाजपा के उम्मीदवार को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी और अपने साथ हुए धोखे का बदला लेगी।कुमारी सैलजा ने इससे पहले बुढलाडा रोड पर रिबन काटकर कांग्रेस पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने तथा गांव-गांव और घर-घर तक पार्टी का संदेश पहुंचाने का आह्वान किया।इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता सुरेंदर व्रतीया, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मंगतराम लालवास, सुभाष बिश्नोई, प्रधान गुरसेवक सिंह, गुरदीप गिल, अमरदीप बराड़, कृष्णा पूनिया, वरिष्ठ नेता एवं पार्षद का. अजमेर सिंह, पूर्व सरपंच मोहन लाल मजोका, जगजीत सिंह फौजी, लवप्रीत सिंह, अशोक गर्ग आदि मौजूद रहे।