Fatehabad News: म्यूजिक की दुकान में बेची जा रही थी ई सिगरेट, प्राथमिकी दर्ज

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कार्रवाई के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। बस अड्डा चौकी प्रभारी पीएसआई सुमित ने बताया कि टीम को सूचना मिली कि आहूजा म्यूजिक महल में प्रतिबंधित ई-सिगरेट/वेप की बिक्री की जा रही है। विज्ञापन

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत दुकान पर पहुंचकर जांच की। दुकान के काउंटर पर रखे डिब्बे की जांच करने पर विभिन्न ब्रांड की 12 प्रतिबंधित ई-सिगरेट बरामद हुईं। पुलिस ने कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। इस मामले में 20 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की है। कार्रवाई के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। बस अड्डा चौकी प्रभारी पीएसआई सुमित ने बताया कि टीम को सूचना मिली कि आहूजा म्यूजिक महल में प्रतिबंधित ई-सिगरेट/वेप की बिक्री की जा रही है।सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत दुकान पर पहुंचकर जांच की। दुकान के काउंटर पर रखे डिब्बे की जांच करने पर विभिन्न ब्रांड की 12 प्रतिबंधित ई-सिगरेट बरामद हुईं। पुलिस ने कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। इस मामले में 20 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की है।

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फतेहाबाद। प्रतिबंधित ई-सिगरेट, वेप एवं हुक्का के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बस अड्डा चौकी पुलिस ने दुकानदार गौतम आहूजा निवासी नजदीक राजीव गांधी चौक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से विभिन्न ब्रांड की 12 प्रतिबंधित ई-सिगरेट बरामद की हैं।