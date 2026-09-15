{"_id":"6aa92a5d623c42ae3006ddc5","slug":"video-fatehabad-tarun-bhandari-political-advisor-to-the-chief-minister-launched-the-trophy-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद: प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 राज्यों में 'नमो क्रिकेट लीग' का होगा आयोजन, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकर तरुण भंडारी ने की ट्राफी की लॉन्चिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहाबाद : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) के उपलक्ष्य में युवाओं को नशे की बुराई से दूर रखने और खेल के प्रति प्रेरित करने के लिए 5 राज्यों में भव्य 'नमो क्रिकेट लीग' का आयोजन किया जा रहा है। "अगर नशा करना है, तो खेल का करें" के संकल्प के साथ शुरू हो रही इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में 55 हजार से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसलिए की ट्रैफिक लॉन्चिंग को लेकर आज फतेहाबाद में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार तरुण भंडारी पहुंचे और उनके द्वारा ट्रॉफी की लांचिंग की गई। 17 सितंबर को दिल्ली से इस लीग का आगाज होगा। 5 राज्यों को कुल 32 जोन में बांटा गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए तरुण भंडारी ने कहा की इस टूर्नामेंट में करीब 3400 टीमें और 55,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हर जोन में औसतन 100 टीमें खेलेंगी। सभी 32 जोनों की विजेता टीमें चंडीगढ़ में फाइनल राउंड के मुकाबले खेलेंगी। इय कार्यक्रम में प्रथम पुरस्कार (विजेता): ₹21 लाख, द्वितीय पुरस्कार: ₹11 लाख, तृतीय पुरस्कार: ₹5 लाख, चतुर्थ पुरस्कार: ₹2.5 लाख रखा गया है। मैन ऑफ द सीरीज को ईवी (इलेक्ट्रिक) कार दी जाएगी। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए मोटरसाइकिल, लैपटॉप और स्मार्टफोन जैसे कई इनाम रखे गए हैं। इस लीग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों की ऐसी प्रतिभाओं को मंच देना है, जिन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता। टूर्नामेंट में उभरकर सामने आने वाले शीर्ष 10-20 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता (फाइनेंशियल सपोर्ट) के साथ-साथ उच्च स्तरीय कोचिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। खेलों के माध्यम से युवाओं को जोड़ने के साथ-साथ सरकार नशा मुक्ति के लिए हर स्तर पर कड़े कदम उठा रही है। लगातार जागरूकता मैराथन और सामाजिक अभियानों के साथ-साथ नशा तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिससे नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके।

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