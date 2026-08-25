{"_id":"6a8d5bcfec9f26ec7d04a482","slug":"video-brother-of-five-sisters-hacked-to-death-with-a-sword-in-fatehabad-over-a-grudge-stemming-from-a-holi-dispute-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद में होली पर हुए झगड़े की रंजिश में पांच बहनों के भाई की तलवार मारकर हत्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गांव झलनियां में सोमवार रात को युवक महेंद्र की डंडों और तलवार से हमला करके हत्या कर दी गई। युवक का शव घर से 50 मीटर पहले मिला। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल फतेहाबाद पहुंचाया गया। परिजनों ने होली पर हुए विवाद की रंजिश में युवक की हत्या के आरोप लगाए है। आरोप है कि आरोपियों ने धमकी दी थी कि होली तो बीत गई लेकिन दीवाली नहीं बीतने देंगे और मारेंगे। मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें युवक झलनियां हत्या की जिम्मेदारी ले रहे है। परिजनों का आरोप है कि हत्या के बाद ये वीडियो बनाई गई है। मामले में पुलिस ने मृतक महेंद्र के भाई बुधराम की शिकायत पर आरोपी देवेंद्र और दर्शन सिंह, अजय और रामू व सतीश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी देवेंद्र और दर्शन व अजय व रामू भाई है। मंगलवार दोपहर तक परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े रहे और पोस्टमार्टम से इंकार कर दिया। बाबा साहेब पर टिप्पणी को लेकर हुआ था विवाद मृतक के भाई बुधराम ने बताया कि 24 अगस्त की रात करीब 9 बजे के बाद महेंद्र बाइक से काम निपटाकर घर लौट रहा था। गांव में पहुंचने पर वाटर वर्क्स के पास कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। उसने देखा कि आरोपियों ने उसके भाई महेंद्र को घेरकर डंडों और तलवार से हमला कर रहे है। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। महेंद्र गली में ही पड़ा रहा और बाद में उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने प्लानिंग के मुताबिक वारदात को अंजाम दिया है। बुधराम ने बताया कि होली पर इनका आपस में झगड़ा हुआ था। आरोपी देवेंद्र ने बाबा साहब आंबेदकर पर टिप्पणी की थी। इसके बाद उसने महेंद्र को थप्पड़ मार दिया। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो गया था। आरोप है कि देवेंद्र और उसके भाई दर्शन सिंह ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश के तहत महेंद्र की हत्या करवाई। आरोप है कि जो वीडियो सामने आया है, उसमें आरोपी रामू हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है। वीडियो में हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा घटना के बाद एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तीन युवक झलनियां में हुई हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक युवक कह रहा है, “झलनिया में जो मर्डर हुआ है, वो हमने किया है। जो गवाही देगा, उसका भी यही हाल करेंगे और मारेंगे जो बच गया, जो बीच में आएगा, उसे भी मारेंगे। युवक आगे धमकी देते हुए कहता है कि अभी तुम हमें जानते नहीं हो। 22 सेकंड की ये वीडियो है।

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