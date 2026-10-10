{"_id":"6aca481732574dfe600a51e1","slug":"video-12-passenger-trains-cancelled-inconvenience-mounts-for-3000-passengers-travelling-from-dadri-to-delhi-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"12 सवारी ट्रेनें रद्द, दादरी से दिल्ली जाने वाले तीन हजार यात्रियों की बढ़ी परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चरखी दादरी। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में विभिन्न रेलखंडों पर ट्रेनों के संचालन में बदलाव और कुछ गाड़ियों के रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। भिवानी-मथुरा, श्रीगंगानगर-दिल्ली सहित करीब 12 सवारी गाड़ियों के रद्द रहने से चरखी दादरी और आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अनुमान के अनुसार, दादरी से दिल्ली जाने वाले करीब तीन हजार यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बसों, निजी वाहनों और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ा। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, नौ अक्तूबर को कुछ ट्रेनों का संचालन रद्द किया गया, जबकि कुछ गाड़ियों को निर्धारित मार्ग पर नहीं चलाया गया। इससे दैनिक यात्रियों के साथ दिल्ली और अन्य शहरों में जरूरी काम से जाने वाले लोगों की यात्रा योजना प्रभावित हुई। रेलवे की इस व्यवस्था का असर उन यात्रियों पर अधिक पड़ा, जो नियमित रूप से नौकरी, कारोबार, शिक्षा और अन्य कामकाज के लिए रेल सेवा पर निर्भर रहते हैं। प्रमुख गाड़ियों के रद्द होने से बढ़ी मुश्किलें रद्द रहने वाली प्रमुख गाड़ियों में ट्रेन संख्या 14725 भिवानी-मथुरा और ट्रेन संख्या 15308 श्रीगंगानगर-दिल्ली सहित अन्य सवारी ट्रेनें शामिल बताई गईं। रेलवे के जारी आदेश में ट्रेन संख्या 15308 श्रीगंगानगर से तिलक ब्रिज, 14727 श्रीगंगानगर से तिलक ब्रिज, 14738 तिलक ब्रिज से भिवानी और 14737 भिवानी से तिलक ब्रिज के बीच चलने वाली गाड़ियों को रद्द करने का उल्लेख है। इसके अलावा हिसार-दिल्ली, हिसार-नई दिल्ली और नई दिल्ली-हिसार रूट की कुछ गाड़ियों का संचालन भी प्रभावित रहा। कुछ ट्रेनें रैक उपलब्ध नहीं होने के कारण रद्द की गईं। इन गाड़ियों के नहीं चलने से यात्रियों को समय पर वैकल्पिक साधन तलाशने पड़े। ट्रेन से सफर करने वाले कई यात्रियों के लिए बसों में जगह मिलना और समय पर गंतव्य तक पहुंचना चुनौती बन गया। जिन लोगों को दिल्ली में निर्धारित समय पर पहुंचना था, उन्हें अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय और खर्च का इंतजाम करना पड़ा। बसों और निजी वाहनों पर बढ़ा निर्भरता का दबाव रेल सेवा बाधित होने के कारण दादरी से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को हरियाणा रोडवेज और अन्य बस सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ा। इसके अलावा कई लोगों ने निजी वाहनों और अन्य उपलब्ध साधनों से सफर किया। रोजाना रेल से आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए अचानक हुए इस बदलाव ने दिनचर्या को प्रभावित किया। रेलवे की ओर से जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा के लिए सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यात्रियों को सलाह है कि यात्रा पर निकलने से पहले संबंधित ट्रेन की स्थिति की पुष्टि कर लें, ताकि स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी रद्द मिलने से होने वाली परेशानी से बचा जा सके।

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