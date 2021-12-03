Charkhi Dadri News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 10 Oct 2026 01:44 AM IST
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खेल प्रतियोगिता:
स्कोलर वर्ल्ड स्कूल : गांव बिरही में स्कोलर वर्ल्ड स्कूल में सेपकटकरा प्रतियोगिता सुबह 9 बजे।
जागरूकता अभियान
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से।
रामलीला मंचन
धर्मशाला : गांव सांवड़ स्थित पंडित मातुराम शर्मा धर्मशाला में रामलीला मंचन रात 8 बजे से।
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स्कोलर वर्ल्ड स्कूल : गांव बिरही में स्कोलर वर्ल्ड स्कूल में सेपकटकरा प्रतियोगिता सुबह 9 बजे।
जागरूकता अभियान
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से।
रामलीला मंचन
धर्मशाला : गांव सांवड़ स्थित पंडित मातुराम शर्मा धर्मशाला में रामलीला मंचन रात 8 बजे से।