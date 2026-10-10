नगर में आज:
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 10 Oct 2026 10:34 PM IST
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खेल प्रतियोगिता
स्कॉलर वर्ल्ड स्कूल : गांव बिरही में स्कॉलर वर्ल्ड स्कूल में सेपक टकरा प्रतियोगिता सुबह 9 बजे।
जागरूकता अभियान
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से।
रामलीला मंचन
धर्मशाला : गांव सांवड़ स्थित पंडित मातुराम शर्मा धर्मशाला में रामलीला मंचन रात 8 बजे से।
मिलन समारोह
मंगल मार्केट : शहर की मंगल मार्केट में सर्व समाज का मिलन समारोह सुबह 11 बजे।
स्वच्छता अभियान
दादरी : जिलेभर में स्वच्छता अभियान सुबह 11 बजे।
कलश यात्रा
शिव मंदिर : शहर के बड़ा शिव मंदिर से कलश यात्रा सुबह 8.15 बजे।
चिकित्सा शिविर
अग्रवाल धर्मार्थ चिकित्सालय : शहर के अग्रवाल धर्मार्थ चिकित्सालय में चिकित्सा शिविर सुबह 10 बजे।
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स्कॉलर वर्ल्ड स्कूल : गांव बिरही में स्कॉलर वर्ल्ड स्कूल में सेपक टकरा प्रतियोगिता सुबह 9 बजे।
जागरूकता अभियान
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से।
रामलीला मंचन
धर्मशाला : गांव सांवड़ स्थित पंडित मातुराम शर्मा धर्मशाला में रामलीला मंचन रात 8 बजे से।
मिलन समारोह
मंगल मार्केट : शहर की मंगल मार्केट में सर्व समाज का मिलन समारोह सुबह 11 बजे।
स्वच्छता अभियान
दादरी : जिलेभर में स्वच्छता अभियान सुबह 11 बजे।
कलश यात्रा
शिव मंदिर : शहर के बड़ा शिव मंदिर से कलश यात्रा सुबह 8.15 बजे।
चिकित्सा शिविर
अग्रवाल धर्मार्थ चिकित्सालय : शहर के अग्रवाल धर्मार्थ चिकित्सालय में चिकित्सा शिविर सुबह 10 बजे।