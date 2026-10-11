फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   State's first tourist police post launched at Mansa Devi Temple.

मनसा देवी मंदिर में टूरिस्ट पुलिस पोस्ट का सीएम सैनी ने किया उद्घाटन

Sun, 11 Oct 2026 05:01 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Sun, 11 Oct 2026 05:01 PM IST
State's first tourist police post launched at Mansa Devi Temple.
पंचकूला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए अब थाने तक नहीं जाना पड़ेगा। मंदिर परिसर में ही शिकायत और एफआईआर संबंधी सुविधा देने के लिए हरियाणा की पहली टूरिस्ट पुलिस पोस्ट शुरू की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को इसका उद्घाटन किया। यहां 20 विशेष रूप से प्रशिक्षित जवान तैनात रहेंगे और 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से मंदिर परिसर की निगरानी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

गंगा बैराज हादसा: पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा परिजनों ने किया नवाबगंज थाने का घेराव

Ganga Barrage Incident Family members besieged the Nawabganj police station accusing the police of negligence
Kanpur
11 Oct 2026

फिरोजपुर की दाना मंडी में बारिश से भीगा धान

Paddy getting drenched in the rain at Firozpur Dana Mandi
Chandigarh-Punjab
11 Oct 2026

फिरोजपुर: गुरुहरसहाय में मॉडर्न स्कूल वाली जगह पर विवाद, आप नेताओं ने लगाए कब्जे के आरोप

Dispute over Modern School land in Guruharsahay
Chandigarh-Punjab
11 Oct 2026

रामपुर के देवठी में मवेशियों पर हमले करने वाला भालू पिंजरे में कैद, जांच के बाद जंगल में छोड़ा

Devthi Rampur Bear Captured and Released into Forest
Rampur Bushahar
11 Oct 2026

ऊना में श्रद्धालुओं से भरा ट्राला पलटा, 15 घायल; 11 को अस्पताल किया रेफर

Sikra Da Paroh Trola Accident 15 Pilgrims Injured Una
Una
11 Oct 2026
विज्ञापन

शाहजहांपुर: गणेश शोभायात्रा के साथ खिरनीबाग रामलीला महोत्सव का शुभारंभ, देखें वीडियो

Khirnibag Ramlila Festival begins with Ganesh procession in SHahjahanpur
Shahjahanpur
11 Oct 2026

शाहजहांपुर: अमर शहीदों की याद में हनुमत धाम पर जलाए गए 5001 दीप, दीपयज्ञ का समापन

5001 lamps were lit at Hanuman Dham in memory of immortal martyrs in Shahjahanpur
Shahjahanpur
11 Oct 2026
विज्ञापन

ऊना: अंब में देर रात दो गाड़ियों की जोरदार टक्कर, एक का टायर टूटा; अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त

Amb Una Two Cars Collision Near Police Station
Una
11 Oct 2026

ऊना: पहले नवरात्र पर मां चिंतपूर्णी के दरबार पहुंचीं विधायक कमलेश ठाकुर, हवन कर लिया माता रानी का आशीर्वाद

Kamlesh Thakur Maa Chintpurni Visit on First Navratri
Una
11 Oct 2026

शाहजहांपुर: कार हादसे में सिपाही की मौत, शनिवार को था जन्मदिन

Constable dies in car accident in Shahjahanpur
Shahjahanpur
11 Oct 2026

शिमला: हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना समेत तीन हस्तियों को मानद उपाधि

HPNLU Shimla Third Convocation: Sanjiv Khanna Among Three Honoured, 16 Gold Medals
Shimla
11 Oct 2026

एयरशो की तैयारियों के बीच सैम मानेकशॉ क्रूज पर उतरा वायुसेना का हेलीकॉप्टर; VIDEO

Air Force helicopter lands on Sam Manekshaw cruise ship amidst airshow preparations
Varanasi
11 Oct 2026

फिरोजपुर में बदला मौसम, सुबह चार बजे से हो रही बारिश

Rain in Firozpur
Chandigarh-Punjab
11 Oct 2026

पहला नवरात्र: मां चिंतपूर्णी के दरबार से करें माता रानी की आरती और दिव्य दर्शन

first navratri maa chintpurni mandir aarti darshan
Himachal Pradesh
11 Oct 2026

ऊना: पहले नवरात्र पर मां चिंतपूर्णी के दरबार में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, सुबह 8 बजे ही पुराने बस स्टैंड से आगे पहुंचीं कतारें

Maa Chintpurni Navratri 2026: Long Queues of Devotees on First Day
Himachal Pradesh
11 Oct 2026

सोलन: पहले नवरात्र पर मां शूलिनी मंदिर में भक्तों की कतारें, सुबह 5 बजे खुले कपाट; विशेष पूजा के बाद भजन-कीर्तन

Maa Shoolini Temple Solan: Devotees Queue Up on First Day of Navratri
Solan
11 Oct 2026

कानपुर के चौबेपुर में बेखौफ चोरों का दुस्साहस, फत्तेपुर में घर से नकदी-जेवरात पार

theft in Kanpurs Chaubepur Cash and jewelry stolen from a home in Fattepur
Kanpur
11 Oct 2026

हिमाचल: मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना से बदली उत्तम सिंह की जिंदगी, मछली पालन से सालाना ₹50 हजार की अतिरिक्त कमाई

Himachal Fish Farming Scheme: Uttam Singh Earns ₹50,000 Extra Annually
Mandi
11 Oct 2026

कानपुर में गूंजे देशभक्ति और लोकगीत, भारत विकास परिषद की समूहगान प्रतियोगिता आयोजित

Patriotic Songs and Folk Music Resonate in Kanpur Bharat Vikas Parishad Hosts Group Singing Competition
Kanpur
11 Oct 2026

ऊना: मंदली स्कूल के एनएसएस शिविर में स्वच्छता का संदेश, स्वयंसेवियों ने जोगी पंगा धाम में चलाया सफाई अभियान

Mandali School NSS Camp: Students Conduct Cleanliness Drive at Jogi Panga Dham
Una
11 Oct 2026

बरेली: सांप ने डसा तो उसे डिब्बे में बंद कर जिला अस्पताल पहुंचा युवक, देखें वीडियो

young man reached the district hospital with a snake
Bareilly
11 Oct 2026

कानपुर: फुटबॉल में बीआईटी मेसरा ने किट कानपुर को 11-0 से हराया

Kanpur BIT Mesra defeats IIT Kanpur 11 0 in football
Kanpur
11 Oct 2026

कानपुर: दिसंबर में हो सकता है अनवरगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, डीआरएम ने परखी विकास कार्यों की प्रगति

Kanpur Inauguration of AnwarGanj Railway Station likely in December DRM reviews progress
Kanpur
11 Oct 2026

उमरिया: मां विरासिनी की आराधना के साथ नवरात्र की शुरुआत, कलेक्टर राखी सहाय ने की घट स्थापना

Collector Rakhi Sahay Offers Prayers at Maa Virasini Temple on First Day of Navratri
Madhya Pradesh
11 Oct 2026

नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, मंदिर में लगी कतारें; VIDEO

Devotees thronged seek blessings of Goddess Shailputri first day of Navratri queues formed temple
Varanasi
11 Oct 2026

नमो घाट पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं संग चलाई साइकिल, VIDEO

Union Minister Mansukh Mandaviya cycles with youth at Namo Ghat
Varanasi
11 Oct 2026

अंबेडकरनगर में नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

अंबेडकरनगर में नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Ambedkar Nagar
11 Oct 2026

हलवारा में काली घटाओं ने घेरा आसमान, दिन में छाया रात जैसा अंधेरा; तेज बारिश की संभावना

Dark clouds blanket the sky in Halwara, plunging the day into night-like darkness; heavy rain likely
Ludhiana
11 Oct 2026

फरीदकोट में बारिश से बदला मौसम, मंडियों से खेतों तक धान की फसल पर संकट के बादल! किसानों की बढ़ी चिंता

Rain changes the weather in Faridkot; the paddy crop faces a crisis from the mandis to the fields! Farmers' anxiety mounts
Chandigarh-Punjab
11 Oct 2026

लेडी सिंघम IG नीलमबरी जगदाले का ड्रग तस्करों पर महाप्रहार! 8 केस दर्ज, 16 गिरफ्तार; हेरोइन, पिस्तौल और कारतूस बरामद—नशा माफिया में मचा हड़कंप

'Lady Singham' IG Neelambari Jagdale deals a massive blow to drug smugglers! 8 cases registered, 16 arrested; heroin, pistols, and cartridges seized—panic grips the drug mafia
Chandigarh-Punjab
11 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed